Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video

Nijerya’da 970 kişinin bulunduğu trene düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken yaralananların ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yetkililer, tren vagonlarının kurşun geçirmez olması nedeniyle daha fazla can kaybı yaşanmasının önlendiğini açıkladı.Cumartesi günü, silahlı şahısların Kaduna eyaletindeki havaalanına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, uçuşlar askıya alınmıştı.