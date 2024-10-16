Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı | Video
Nijerya’da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 94 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.
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