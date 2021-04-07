Nijerya'da cezaevi saldırısında firar eden mahkumlar aranıyor | Video
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Nijerya'nın İmo eyaletinin başkenti Owerri'de silahlı kişilerin cezaevine gerçekleştirdiği saldırıda firar evden bin 844 mahkumdan bazıları yakalanırken, diğerleri ise halen aranıyor.
Nijerya'nın İmo eyaletinin başkenti Owerri'de bulunan bir cezaevine geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 02.15'te silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda bin 844 mahkum firar etmiş, birçok araç kundaklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Nijerya Polis Gücü Sözcüsü Frank Mba, "Ön araştırmalar, saldırganların Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün üyeleri olduğunu ortaya çıkardı" dedi. Kaçan mahkumlardan çoğunun yakalandığı duyurulurken, diğerleri için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Saldırganların içeri girebilmek için ön tarafta patlayıcılar kullandığı aktarıldı.