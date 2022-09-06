Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı | Video

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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Manchester seferinde Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda kız çocuğu dünyaya geldi.
YOLCUMUZU VE BEBEĞİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DOKTORA TESLİM ETTİK
Kabin Amiri Hakan Doğan "Uçağımızda çok güzel bir olay gerçekleşti. Uçuşumuzda bir yolcumuz doğum yaptı. Sancısı geldiğini söyledi. Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana?ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana?da doktorlara teslim ettik"dedi