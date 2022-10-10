Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu | Video

2022 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü bu yıl Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, "Bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından" dolayı ödüle layık görüldü.