Video Dünya Odessa'da hayat normale dönüyor | Video
Odessa'da hayat normale dönüyor | Video

Odessa'da hayat normale dönüyor | Video

15.04.2022 | 14:11

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Ukrayna’nın liman kenti Odessa'da günlük hayat, Rusya'nın hava saldırılarının neredeyse tamamen sona ermesiyle savaş öncesi döneme döndü.

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Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odessa'ya yönelik hava saldırılarını sona erdirmesiyle hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı göze çarptı. Şehir içi toplu ulaşım hizmetleri yeniden başlatılırken, savaş nedeniyle kapatılan birçok iş yeri tekrar kepenk açtı. Pazar yerleri de eski hareketliliğine kavuştu. Şehrin farklı noktalarında Rus tanklarına karşı kurulan kontrol noktalarının da kaldırılması dikkat çekti.

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