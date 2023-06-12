Video Dünya Öldü sanılan kadın cenaze töreninde dirildi! | Video
Öldü sanılan kadın cenaze töreninde dirildi! | Video

Öldü sanılan kadın cenaze töreninde dirildi! | Video

12.06.2023 | 12:53

Ekvador'da 76 yaşındaki öldüğü iddia edilen bir kadın cenazesinde dirildi. Sosyal medyada dolaşan videolarla ilgili konuşan oğlu cenaze töreni sırasında tabuttan bir ses geldiğini ve annesinin ölmediğini böyle anladıklarını ifade etti.

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