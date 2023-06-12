Öldü sanılan kadın cenaze töreninde dirildi! | Video
Ekvador'da 76 yaşındaki öldüğü iddia edilen bir kadın cenazesinde dirildi. Sosyal medyada dolaşan videolarla ilgili konuşan oğlu cenaze töreni sırasında tabuttan bir ses geldiğini ve annesinin ölmediğini böyle anladıklarını ifade etti.
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