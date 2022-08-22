Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video

NATO'ya girmek için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç, başkent Stockholm'de MİT tarafından imha edilen terörist için düzenlenen anma programına göz yumdu. Terör destekçileri terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi andı.