Video Dünya Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video
Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video

Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video

22.08.2022 | 11:29

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NATO'ya girmek için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç, başkent Stockholm'de MİT tarafından imha edilen terörist için düzenlenen anma programına göz yumdu. Terör destekçileri terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi andı.

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