Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video

Dünya İran'da yaşayan Amoo Hadji'yi konuşuyor… 85 yaşındaki Hadji, dünyanın en ilginç rekorlarından birine sahip. Yaşlı adam, tam 67 yıldır duş almıyor. Banyonun yanı sıra su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmuyor, traş olmuyor. Amoo Hadji'nin bu durumda olmasının ardında ise çok acıklı bir hikâye yatıyor