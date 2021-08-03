Video Dünya Orman yangınları ve yalan haberler: “Küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video

Orman yangınları ve yalan haberler: “Küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video

Orman yangınları ve yalan haberler: “Küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video
03.08.2021 | 19:50

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Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlar bu kez de doğal afetler üzerinden kasıtlı şekilde ortaya atılan yalan bilgilerle gündemde. Yalan haber furyası sadece Türkiye’nin problemi değil. Almanya, Belçika, Çin gibi ülkelerde yaşanan korkunç boyutlardaki sellerde ya da Türkiye, ABD, Kanada, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde yaşanan orman yangını felaketlerinde de sosyal medya siteleri yalan haberlerle doluyor. Türkiye’deki tüm gerçekleri görmezden gelen hesaplar, Marmaris ve Manavgat orman yangını ile ilgili yaptıkları yalan haber paylaşımları ile adeta yangına körükle gidiyorlar. İşte, bu yüzden uzmanlar “Yalan haberler küresel ısınma kadar tehlikeli” uyarısında bulunuyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, dünya genelinde yangınlar ve yalan haberleri 'Ne Oldu?'da anlattı.

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