Video Dünya Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video

Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video

Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video
11.07.2021 | 11:07

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayıp park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı. Otomobil içinde bulunan kadın sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücünün ise kazadan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

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Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün hakimiyetindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayıp Mehmet T.'ye ait park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Araçtan çıkarıldığı sırada şoka giren Gülşah K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay anını gören vatandaşlar ise otomobilin sürücüsünü görmediklerini, kaza sonrasında kaçtığını iddia etti. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"VİRAJI ALMASI GEREKİRKEN DÜZ GİTTİ"
Kaza anını gören vatandaş, karmaşada şoförü görmediğini belirterek, "Bu araçla aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Sonra otomobil virajı alması gerekirken düz gitti. Şu gördüğünüz arabaya çarptı ve yan döndü. Ben de hemen aracımı park ettim, polisi aradım. O karmaşada şoförü görmedim, bilmiyorum" dedi.

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