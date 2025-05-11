Video Dünya Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video
Pakistan:

Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video

11.05.2025 | 08:34

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlara ilişkin barışçıl bir çağrı yaparak, "Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan arasında bugün varılan ateşkes anlaşmasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şerif yaptığı açıklamada, Hindistan ile yaşanan sorunlara ilişkin barışçıl bir çağrı yaparak, "Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" dedi. Pakistan'ın sorumlu bir devlet olarak, bölgesel barışın ve halkının hayatlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Şerif, Hindistan'ın saldırganlığına, onun anladığı dilden ve güç kullanarak yanıt verdiklerini belirterek, "Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

Hindistan hava üslerinin harabe haline geldiğini ve bunun Pakistan'ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olduğunu aktaran Pakistan Başbakanı Şerif, "Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor" açıklamasında bulundu.

Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e, Suudi Arabistan'tan Türkiye'ye, Birleşik Krallık'tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne kadar birçok kişiye, ateşkesin sağlanmasındaki rolleri dolayısıyla teşekkür etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Putin’den ateşkes açıklaması: Erdoğan’a müzakerelere Türkiye’de başlanması için ricada bulunacağım | Video 02:57
Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video 11.05.2025 | 11:02
Pakistan: Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır | Video 06:04
Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video 11.05.2025 | 08:34
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 00:44
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 11.05.2025 | 08:34
Hindistan’dan Azad Keşmir’e saldırı! 13 ölü, 50’den fazla yaralı | Video 01:59
Hindistan'dan Azad Keşmir'e saldırı! 13 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 10.05.2025 | 13:52
Pakistan ordusu, Hindistan’ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 00:46
Pakistan ordusu, Hindistan'ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 10.05.2025 | 10:58
Rusya’da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 01:33
Rusya'da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 09.05.2025 | 11:08
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 03:39
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 08.05.2025 | 15:22
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 01:02
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 14:27
İsrail’den Lübnan’ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 00:46
İsrail'den Lübnan'ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 08.05.2025 | 14:28
Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü | Video 00:12
Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video 08.05.2025 | 14:28
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 01:44
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 08.05.2025 | 08:37
Vatikan’daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 04:19
Vatikan'daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 08:37
Pakistan’da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber’de aktardı | Video 07:15
Pakistan'da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber'de aktardı | Video 07.05.2025 | 12:26
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 06:20
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 07.05.2025 | 09:19
Terörist kampı dediler, camiyi vurdular! İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı | Video 04:28
Terörist kampı dediler, camiyi vurdular! İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı | Video 07.05.2025 | 08:38
Pakistan ordusu: Ölü sayısı 8’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi | Video 02:00
Pakistan ordusu: "Ölü sayısı 8’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi" | Video 07.05.2025 | 08:43
Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı | Video 00:55
Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı | Video 07.05.2025 | 08:43
Papalık seçimi süreci yarın başlıyor | Video 00:52
Papalık seçimi süreci yarın başlıyor | Video 06.05.2025 | 15:52
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara basketbol oynadı | Video 00:45
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara basketbol oynadı | Video 06.05.2025 | 10:51
Port Sudan Limanında patlama | Video 01:03
Port Sudan Limanında patlama | Video 06.05.2025 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY