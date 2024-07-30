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Pakistan muson yağmurlarına teslim oldu: 24 ölü | Video

Pakistan muson yağmurlarına teslim oldu: 24 ölü | Video

30.07.2024 | 16:41

Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise 4 kişi öldü.

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Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları sel ve yıldırımı da beraberinde getirdi. Birçok şehirde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açarken, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat şehrinde su basan bir evde aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti. Sindh eyaletine bağlı Nagarparkar kenti ile Chachhro'da yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde 3, Azad Keşmir'de 1 kişi yaşamını yitirdi. Chachhro'da ayrıca 50'den fazla hayvan da telef oldu. Sindh, Pencap, Belucistan ve Hayber Pakhtunkhwa'da yağışların yol açtığı sel felaketi evlerde, dükkanlarda ve altyapıda hasara yol açtı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) farklı bölgelerde 200 milimetrenin üzerinde yağış olabileceğini tahmin ederek Karaçi kentinde sel ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. NDMA ayrıca il afet yönetim yetkililerine ve diğer ilgili kurumlara da oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, Keşmir, Malakand, Hazara ve Gujranwala Division bölgelerinde şiddetli yağış tahmininde bulundu.

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