Pakistan muson yağmurlarına teslim oldu: 24 ölü | Video
Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise 4 kişi öldü.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) farklı bölgelerde 200 milimetrenin üzerinde yağış olabileceğini tahmin ederek Karaçi kentinde sel ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. NDMA ayrıca il afet yönetim yetkililerine ve diğer ilgili kurumlara da oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda çağrı yaptı.
Pakistan Meteoroloji Dairesi, Keşmir, Malakand, Hazara ve Gujranwala Division bölgelerinde şiddetli yağış tahmininde bulundu.
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