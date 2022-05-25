Pakistan sokakları karıştı | Video

Pakistan’ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü. Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve cobla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.

Onlarca kişi gözaltına alındı

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.