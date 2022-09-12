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OTOMATİK OYNAT
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Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
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Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı | Video 12.09.2022 | 18:36
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Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 11.09.2022 | 21:56
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Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" | Video 11.09.2022 | 21:10
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi | Video 11.09.2022 | 20:01
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Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı | Video 11.09.2022 | 15:45
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video 11.09.2022 | 14:28
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Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 14:28
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Kral 3. Charles'ın görevliye yaptığı el hareketi gündem oldu | Video 11.09.2022 | 09:47
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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 11.09.2022 | 08:56
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Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 08:51
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Afganistan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 10.09.2022 | 21:52
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Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 10.09.2022 | 19:24
Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sind eyaletinde 1 milyonu aşkın kişide salgın hastalık tespit edildi.