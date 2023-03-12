Video Dünya Pakistan'da 16 katlı binada yangın | Video
Pakistan'da 16 katlı binada yangın | Video

Pakistan'da 16 katlı binada yangın | Video

12.03.2023 | 08:30

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Sharah-e-Faisal'da 16 katlı bir binada yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de, Sharah-e-Faisal'da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi. Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonun da kapatıldığını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İtalya açıklarında binden fazla göçmen kurtarıldı | Video 00:36
İtalya açıklarında binden fazla göçmen kurtarıldı | Video 12.03.2023 | 08:31
Pakistan’da 16 katlı binada yangın | Video 00:45
Pakistan'da 16 katlı binada yangın | Video 12.03.2023 | 08:30
Almanya’daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video 00:49
Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video 10.03.2023 | 18:34
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 02:45
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 10.03.2023 | 14:59
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 02:45
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 10.03.2023 | 15:00
Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video 02:34
Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video 09.03.2023 | 21:33
Almanya’da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 02:42
Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 10.03.2023 | 09:32
Almanya’da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 02:42
Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 10.03.2023 | 09:32
ABD Savunma Bakanı Austin: Yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten özellikle rahatsızız | Video 03:47
ABD Savunma Bakanı Austin: "Yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten özellikle rahatsızız" | Video 10.03.2023 | 08:38
Bakan Çavuşoğlu’ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
İsrail güçleri Cenin’de 3 Filistinliyi öldürdü | Video 02:24
İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video 09.03.2023 | 11:09
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırıları: 5 ölü | Video 00:31
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırıları: 5 ölü | Video 09.03.2023 | 10:48
ABD’de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu | Video 01:22
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu | Video 09.03.2023 | 10:29
Zelenskiy: Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim | Video 03:47
Zelenskiy: "Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim" | Video 09.03.2023 | 07:06
Putin, kadınlara devlet nişanı verdi | Video 06:49
Putin, kadınlara devlet nişanı verdi | Video 08.03.2023 | 18:28
Suriye’de İran destekli gruplara SİHA’lı saldırı: 8 ölü | Video 00:19
Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü | Video 08.03.2023 | 16:04
Röportaj yapılırken araç kafeye daldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:54
Röportaj yapılırken araç kafeye daldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.03.2023 | 14:16
Yemen’de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video 00:54
Yemen'de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video 08.03.2023 | 12:37
Tiflis’te parlamento binası önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti | Video 01:36
Tiflis'te parlamento binası önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti | Video 08.03.2023 | 08:51
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 02:39
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 07.03.2023 | 22:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA