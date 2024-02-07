Video Dünya Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video
Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video

Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video

07.02.2024 | 13:12

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi’nin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim öncesi 2 bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı Belucistan eyaletine bağlı Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenirken, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40 kişi tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı doğrularken, bölgeyi kordon altına aldı. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu.

JUI-F PARTİSİ'NİN SEÇİM OFİSİ YAKINLARINDAKİ PATLAMADA 10 ÖLÜ
Belucistan eyaletine bağlı Killa Saifullah bölgesinde ise Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

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