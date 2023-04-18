Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video
Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprak altında kaldı. En az 2 kişi hayatını kaybederken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
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