Video Dünya Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video
Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video

Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video

18.04.2023 | 13:25

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprak altında kaldı. En az 2 kişi hayatını kaybederken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde, Afganistan sınırındaki Torkham sınır kapısı yakınlarında şiddetli fırtına sırasında toprak kayması meydana geldi. Yoldaki 20'den fazla tır toprak altında kaldı. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, faciada 2 Afganistanlının hayatını kaybettiği belirtildi. Ağır iş makineleriyle arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.

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