Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07 Pakistan'ın Karaçi kentinde Kurban Bayramı öncesi tüyleri kesilen develer, geleneksel motiflerle süslenerek görücüye çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde bulunan Asya'nın en büyük hayvan pazarında kurbanlık satışı sürüyor. Pazardaki develer her yıl olduğu gibi bu yıl da tüyleri farklı şekilde kesilerek geleneksel motiflerle süsleniyor. Bayrama sayılı günler kala pazara gelen ünlü deve berberi Hasan Ali, bir deveyi süslemek için yaklaşık 4 saatini harcıyor. Ali, bunun sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu belirtiyor.Deve sahipleri, süsleme işleminin hayvanların değerini artırdığını ifade ediyor.