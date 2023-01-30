Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.
Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.
Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.
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