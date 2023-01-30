Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10 Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.