Video Dünya Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

30.01.2023 | 14:10

Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:56
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10
BM: Yemen’de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var | Video 01:36
BM: "Yemen'de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" | Video 29.01.2023 | 12:59
Pakistan’da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:57
Pakistan'da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 29.01.2023 | 12:59
İran’da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 00:14
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 29.01.2023 | 10:59
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 00:22
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 29.01.2023 | 10:40
İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 00:20
İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 29.01.2023 | 08:38
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak | Video 02:18
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" | Video 29.01.2023 | 08:38
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.01.2023 | 08:48
İran’da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 00:13
İran'da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 29.01.2023 | 08:38
Hindistan’da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 00:28
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 28.01.2023 | 17:01
ABD’de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 01:57
ABD'de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 28.01.2023 | 13:54
ABD’de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 07:09
ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 28.01.2023 | 13:19
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 00:36
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 28.01.2023 | 13:26
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 02:43
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 28.01.2023 | 12:16
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:30
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 09:57
Polonya’da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 00:17
Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 27.01.2023 | 14:39
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video 03:36
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 27.01.2023 | 10:52
Son Dakika: Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 03:30
Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 27.01.2023 | 11:21
Azerbaycan’ın İran büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi! Bakan Çavuşoğlu: Hain saldırıyı kınıyoruz | Video 08:14
Azerbaycan'ın İran büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi! Bakan Çavuşoğlu: "Hain saldırıyı kınıyoruz" | Video 27.01.2023 | 10:37
Son Dakika: Azerbaycan’ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler... | Video 09:33
Son Dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler... | Video 27.01.2023 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA