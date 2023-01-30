Video Dünya Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video

Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video

30.01.2023 | 21:18

Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 01:07
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 30.01.2023 | 21:18
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:56
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10
BM: Yemen’de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var | Video 01:36
BM: "Yemen'de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" | Video 29.01.2023 | 12:59
Pakistan’da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:57
Pakistan'da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 29.01.2023 | 12:59
İran’da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 00:14
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 29.01.2023 | 10:59
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 00:22
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 29.01.2023 | 10:40
İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 00:20
İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 29.01.2023 | 08:38
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak | Video 02:18
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" | Video 29.01.2023 | 08:38
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.01.2023 | 08:48
İran’da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 00:13
İran'da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 29.01.2023 | 08:38
Hindistan’da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 00:28
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 28.01.2023 | 17:01
ABD’de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 01:57
ABD'de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 28.01.2023 | 13:54
ABD’de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 07:09
ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 28.01.2023 | 13:19
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 00:36
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 28.01.2023 | 13:26
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 02:43
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 28.01.2023 | 12:16
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:30
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 09:57
Polonya’da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 00:17
Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 27.01.2023 | 14:39
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video 03:36
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 27.01.2023 | 10:52
Son Dakika: Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 03:30
Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 27.01.2023 | 11:21
Azerbaycan’ın İran büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi! Bakan Çavuşoğlu: Hain saldırıyı kınıyoruz | Video 08:14
Azerbaycan'ın İran büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi! Bakan Çavuşoğlu: "Hain saldırıyı kınıyoruz" | Video 27.01.2023 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA