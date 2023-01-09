Video Dünya Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

09.01.2023 | 15:04

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Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir dükkanda bulunan gaz tüpü bomba gibi patladı.

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Pakistan'ın Karaçi kentindeki Surjani kasabasında bulunan bir tüp dükkanında patlama yaşandı. Dükkandaki tüpün patlamasının ardından başka bir tüp dükkandan yuvarlanarak yola savruldu. Alev alan tüp çok sayıda kişinin ve otobüsün olduğu cadde üzerinde yuvarlandı. Tüpün yolda ilerlediği anlarda bir motosikletli alevlerden son anda kurtuldu. Patlamanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlama sırasında dükkanda bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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