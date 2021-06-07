Video Dünya Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video
07.06.2021 | 10:09

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Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki yolcu trenin çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.

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Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinden Pencap eyaletindeki Sargodha kentine giden bir yolcu treni Ghotki kentinde karşı yönden gelen başka yolcu trenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki trenin vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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