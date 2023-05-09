Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video
Pakistan Eski Başbakanı Imran Khan’ın gözaltına alınma kararının ardından destekçileri sokağa çıkıp protesto etti.
Mahkeme binasına bugün çevik kuvvet aracılığıyla getirilen ve mahkemeden sürüklenerek çıkarılan Khan, geçen yıl nisan ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından iktidardan düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Eski başbakan bu yılın Ekim ayında yapılacak erken ulusal seçimler için kampanya yürütüyor.
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