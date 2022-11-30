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OTOMATİK OYNAT
00:31
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 18:22
00:54
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 30.11.2022 | 16:42
01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
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08:30
Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
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Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
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SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Orakazi bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.