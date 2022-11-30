Video Dünya Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video

Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video

30.11.2022 | 18:22

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Orakazi bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

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