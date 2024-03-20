Video Dünya Pakistan'da madende patlama: 12 ölü | Video
Pakistan'da madende patlama: 12 ölü | Video

Pakistan'da madende patlama: 12 ölü | Video

20.03.2024 | 11:15

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 12 madenci hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai şehrinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından madenin bir kısmı çökerken, 20 madenci mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalarda 12 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 madenci ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Şerif, ailelere hükümetin mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağını ifade etti. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın batı bölgelerinde kömür yatakları bulunurken, çoğunlukla gaz birikmesi nedeniyle sık sık maden kazaları meydana geliyor.
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