Video Dünya Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video

Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video

24.05.2022 | 13:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
Ukrayna’da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
İran’da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
Davos’taki Rus Evi, ’Rusya Savaş Suçları Evi’ne dönüştürüldü | Video 00:55
Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 00:26
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
Filipinler’de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 02:17
Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 23.05.2022 | 10:28
Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 01:08
Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 23.05.2022 | 08:55
Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 01:25
Meksika'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 23.05.2022 | 08:54
Kırgızistan’da 8 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:25
Kırgızistan’da 8 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.05.2022 | 16:42
Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken’ın elini sıkmayı reddetti | Video 00:22
Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti | Video 22.05.2022 | 13:44
Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 04:52
Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 22.05.2022 | 12:34
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 03:41
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 22.05.2022 | 11:23
ABD’de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 02:53
ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
Bucha ve Irpin’de imha edilen Rus tankları Kiev’de sergileniyor | Video 02:15
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor | Video 21.05.2022 | 14:56
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 00:29
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 13:27
Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var! 02:05
Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var! 20.05.2022 | 20:49
Ukrayna’da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 04:03
Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
Hindistan’da tünel çöktü: 1 ölü | Video 00:29
Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43

Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Galyat bölgesinde iki otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüslerden birinin vadiye düştüğü bildirilirken, bölgeye çok sayıda ilkyardım ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtirken, kazanın, otobüsler birbiriyle yarış halinde olduğu için aşırı hızdan kaynaklandığı bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA