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OTOMATİK OYNAT
01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
00:55
Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
00:26
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
02:17
Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 23.05.2022 | 10:28
01:08
Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 23.05.2022 | 08:55
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Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 22.05.2022 | 12:34
03:41
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 22.05.2022 | 11:23
02:53
ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
02:15
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor | Video 21.05.2022 | 14:56
00:29
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 13:27
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Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
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Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43
Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.