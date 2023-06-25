Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
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