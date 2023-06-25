Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video 25.06.2023 | 16:29 Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrindeki Daur kasabasında, Karaçi-Obara seferi yapan otobüsün Peşaver-Karaçi seferi yapan otobüsle çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 45 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı.