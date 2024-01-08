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Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü | Video

Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü | Video

08.01.2024 | 14:45

Pakistan’ın kuzeyinde polisleri taşıyan araca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 22 polis de yaralandı.

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Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polisleri taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis olayda en az 6 polisin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, "Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılarak saldırı düzenlendi" dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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