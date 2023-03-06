Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı | Video
Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı.
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