Video Dünya Pakistan’da sel: 5 ölü | Video
Pakistan’da sel: 5 ölü | Video

Pakistan’da sel: 5 ölü | Video

19.08.2022 | 08:30

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Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın Sind eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar Karaçi kentinde sele neden oldu. Kentte meydana gelen sellerde 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Malir Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan bir araçta 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gadap Kasabası'ndaki Thado ve Lath barajları taşarken, eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Son 3 haftada muson yağışlarının etkili olan Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış, ani sel ve toprak kaymalarından etkilenirken, muson mevsiminin başlaması ile yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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