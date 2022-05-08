Pakistan’da selde köprü yıkıldı | Video

Pakistan’da buzul gölün taşması sonucu meydana gelen selde bir köprü yıkıldı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinin Hunza bölgesindeki Karakurum Otoyolu üzerindeki Hassanabad Köprüsü, buzul gölünün taşması sonucu yaşanan selde yıkıldı. Hunza Polis Müfettişi Zahoor Ahmed yaptığı açıklamada, buzul gölünün dün sıcaklık nedeniyle erimeye başladığını ve meydana gelen selin köprüyü yıktığını belirtti. Eyalet polisi, köprünün yıkılmasının ardından trafiğin Sas Valley yolu üzerine yönlendirildiğini açıkladı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, selin köprüyü yıkarak parçalarını sürüklediği görüldü.

Yetkililer sel nedeniyle sivillerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtirken, polis ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hassanabad Köprüsü'nün yıkılmasının ardından ulaşımın kesildiği Hassanabad köyünde akaryakıt, gıda ve su sıkıntısı yaşanabileceği belirtildi.