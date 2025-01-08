Pakistan’da soğuk hava nedeniyle 13 evsiz hayatını kaybetti | Video
Pakistan’ı etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da etkili olan soğuk hava can kayıplarına neden oldu. Ülkede son bir ayda 13 evsiz soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evsizlerin cansız bedenlerinin Karaçi kentinin çeşitli noktalarında bulunduğunu aktaran Pakistanlı yetkililer, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Ölenlerin çoğunlukla battaniye, yatak ve soğuktan korunmak için sıcak tutacak kıyafetleri olmayan uyuşturucu bağımlıları olduğu aktarıldı.
Pakistan Meteoroloji Dairesi soğuk hava dalgasının yarına kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
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