Video Dünya Pakistan’da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı | Video

Pakistan’da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı | Video

Pakistan’da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı | Video
12.09.2021 | 13:32

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Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Torghar bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 5 evin yıkıldığı ve 16 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ve 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Pakistan'ın Pencap eyaletinde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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