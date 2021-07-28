Video Dünya Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video

Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video

Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video
28.07.2021 | 13:11

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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı vuran sağanak yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, arabalar da selde sürüklendi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. İslamabad Komiser Yardımcısı Muhammed Hamza Shafkaat, "Ekipler yolları temizliyor. İnşallah 1 saat içinde her şeyi temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı ise yaşanan sağanak yağışlarla bölgenin mevsimin en yüksek yağış seviyesine ulaştığını açıkladı.

RAVALPİNDİ KENTİNDE ALARM VERİLDİ
Şiddetli yağışlar Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi kentini de olumsuz etkiledi. Aralıksız yağışların ardından kentte alarm verildi. Yerel yönetim, ordudan yardım istedi. Pakistan Ulusal Afet ve Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sel tehlikesi nedeniyle yerel yönetim ve acil servislerden müdahaleye hazır olmalarının istendiği belirtildi.

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