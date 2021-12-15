Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 15.12.2021 | 15:11
02:24
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:23
00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 15.12.2021 | 10:49
00:37
00:24
01:00
00:48
İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 ailenin evini yıktı | Video 14.12.2021 | 16:30
01:47
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video 14.12.2021 | 15:24
00:19
Haiti'de facia! Akaryakıt dolu kamyon havaya uçtu | Video 14.12.2021 | 15:37
00:30
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video 14.12.2021 | 12:46
00:44
Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı | Video 14.12.2021 | 11:08
01:47
00:32
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 14.12.2021 | 09:17
00:38
01:05
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 13.12.2021 | 09:09
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 15:45
03:57
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48
06:24
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü | Video 12.12.2021 | 11:15
Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken hava ulaşımı da aksadı.
Öte yandan Riyad ve İstanbul'dan Lahor'a giden seferler 8 saatlik bir gecikme yaşarken, Cidde ve Dubai'den gelen uçuşlar ise iptal edildi.
Sis birçok bölgede görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Pencap'ın Farukabad ilçesinde ise görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerek trafikte aksamalara neden oldu. Pakistan'ın Daska şehrinde de görüş mesafesinin düşük olması vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamasına sebep oldu.