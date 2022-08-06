Video Dünya Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video

Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video

06.08.2022 | 20:41

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Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilerek göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

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Pakistan'ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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