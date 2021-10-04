Video Dünya Pakistan’da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 7 ölü, 28 yaralı | Video
Pakistan’da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 7 ölü, 28 yaralı | Video

Pakistan’da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 7 ölü, 28 yaralı | Video

04.10.2021 | 12:48

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Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Khanewal bölgesinde, Chakwal kentinden Karaçi kentine giden yolcu otobüsü gece saatlerinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolü kaybederek üst geçitten düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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