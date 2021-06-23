Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor | Video
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Pakistan'daki patlamanın polisi hedef alan bir bombalı saldırı olduğu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği açıklandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında meydana gelen patlamada bilanço artarken, patlamanın polisi hedef alan bir bombalı saldırı olduğu açıklandı. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, ölenler arasında 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.
Pencap Polis Şefi Inam Ghani, söz konusu saldırının Leşker-i Tayyibe (LET) adlı örgütün hapisteki kurucusu Hafız Said'in evinin yanındaki polis kontrol noktası yakınlarında gerçekleştirildiğini belirterek, "Kontrol noktasındaki polislerimizin de yaralandığını görüyorsunuz. Hedefin kolluk kuvvetlerimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. Öte yandan Cinnah Hastanesi'ndeki 14 yaralının tedavilerine devam ediliyor.