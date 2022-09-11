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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video

11.09.2022 | 14:28

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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son 24 saat içinde 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı sayısı bin 400’e yükseldi.

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Pakistan'daki sel felaketinde son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkenin Sind eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 621'e yükseldi. Ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 400'e yükseldiği açıklandı.

Sel nedeniyle Bhan Syedabad bölgesinde bir köprü çökerken, Kotri Barajında şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.

Pakistan Ordusu selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sel sularında hala mahsur kalan insanlar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz cuma günü Pakistan'a yaptığı ziyarette, "Uluslararası topluma Pakistan'ın büyük mali desteğe ihtiyacı olduğu çağrısında bulunuyorum, çünkü ilk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında" ifadelerini kullanmıştı.

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