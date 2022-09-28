Video Dünya Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video
Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video

Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video

28.09.2022 | 16:23

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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 663’e yükseldi.

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Pakistan'da haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada can kaybı sayısının bin 663'e yükseldiği, toplam 12 bin 865 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614'ünün çocuk, 333'ünün ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgenin 747 kişinin hayatını kaybettiği Sindh eyaleti olduğu ifade edildi.

Sel bölgelerinde NDMA, diğer devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre selden etkilenen ailelerin yaklaşık yüzde 54'ünün açık alanlarda, çadırlarda ya da barınaklarda kaldığı ülkede yaklaşık 3,6 milyon kişi işini kaybetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın sel felaketinin yol açtığı yıkımla tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek, küresel topluma yardım çağrısını yineledi.

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