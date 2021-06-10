Video Dünya Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat | Video

Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat | Video

Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat | Video
10.06.2021 | 12:18

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Pakistan’ın eski Enformasyon ve Yayın Federal Bakanı Firdous Ashiq Awan, katıldığı televizyon programında canlı yayın sırasında kavga ettiği Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Qadir Mandokhel'e tokat attı.

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Pakistan'da bir dönem Enformasyon ve Yayın Federal Bakanı olarak görev yapan ve 2 Kasım 2020 tarihinden bu yana da Pencap Eyaleti Başbakanlığı Bilgi ve Kültür Özel Asistanı olan Firdous Ashiq Awan, yerel bir televizyon programına katıldı. Programa Awan'ın yanı sıra Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Qadir Mandokhel de katılırken, ikilinin tartışmaya girmesi ile tansiyon yükseldi. Awan, kendisini yolsuzlukla suçlayan vekil Mandokhel'e sinirlenerek, milletvekiline canlı yayında tokat attı.

Awan canlı yayında yaşanan tokat skandalının ardından sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, Mandokhel'in kendisine karşı kötü bir dil kullandığını söyledi. Olayın görüntülerinin tamamının yayınlanmadığını belirten Awan, bu şekliyle hikayenin yalnızca bir tarafının gösterildiğini ifade etti.

örüntünün tamamının yayınlanmasını isteyen Awan, "Canlı yayın sırasında Pakistan Halk Partisi (PPP) milletvekili Qadir Mandokhel beni tehdit etti. Küfürlü bir dil kullanarak, rahmetli babama ve bana hakaret etti. Kendimi savunmak için aşırı bir adım atmak zorunda kaldım" sözleriyle kendini savundu.

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