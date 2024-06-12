Palma Havalimanı sular altında kaldı | Video
İspanya’nın Mayorka adasını şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı.
İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin üçüncü büyük havalimanı olan havalimanı için acil durum planının uygulandığını ve Mayorka'ya yapılan uçuşların geçici olarak alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini söyledi. Bakan Puente, daha sonra yaptığı açıklamada ise havalimanının yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl, 31 milyon yolcu Palma Havalimanını kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Palma Havalimanı sular altında kaldı | Video 12.06.2024 | 12:23
03:20
Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi | Video 12.06.2024 | 11:19
00:54
El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık uyuşturucu ateşe verildi | Video 12.06.2024 | 12:23
03:20
Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi | Video 12.06.2024 | 11:16
00:20
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresine saldırı | Video 12.06.2024 | 10:33
04:12
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video 12.06.2024 | 11:18
07:25
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 12.06.2024 | 08:45
04:33
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 11.06.2024 | 13:59
00:19
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 11.06.2024 | 14:07
02:10
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07
02:44
Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07
02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
00:23
10:02
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45
00:41
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 10.06.2024 | 15:32
00:16
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 10.06.2024 | 13:05
05:23
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 10.06.2024 | 12:37
00:31
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 10.06.2024 | 11:38
08:33
04:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 10.06.2024 | 08:46