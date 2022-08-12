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OTOMATİK OYNAT
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Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi | Video 12.08.2022 | 15:07
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Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video 12.08.2022 | 14:41
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Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
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Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
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ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
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ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
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Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
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Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
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Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
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Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
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Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
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Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
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Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
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Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
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Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
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Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.
2021'de rekor seviyede, 128.7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Panama, ana pazarı ABD olan Güney Amerika yapımı uyuşturucular için "köprü" niteliğinde.