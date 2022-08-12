Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi | Video

Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.

Panama sınır güvenliği yetkilileri, Guna Yala açıklarındaki şüpheli bir yarı denizaltı aracına operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 625 paket kokain ele geçirildi. Teknedeki 3 Kolombiyalı tutuklanırken, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya uyuşturucu taşıdıkları belirtildi.2021'de rekor seviyede, 128.7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Panama, ana pazarı ABD olan Güney Amerika yapımı uyuşturucular için "köprü" niteliğinde.