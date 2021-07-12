Panayırda korku dolu anlar kamerada! Fırtına, platformu böyle uçurdu | Video
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Belarus’ta bir panayırda çıkan ani rüzgar, korkunç anlara neden oldu. Çocukların eğlenmesi için kurulan bir panayırda yer alan şişme oyun platformları, bağlı oldukları yerden kurtuldu. Üzerinde çocukların oynadığı platform, rüzgarın etkisiyle metrelerce yükseğe havalandı. Olay yerinde bulunan çocuklar yaralanırken, yaşanan korku dolu anlarsa anbean kameralara yansıdı.