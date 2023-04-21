Video Dünya Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video
Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video

Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video

21.04.2023 | 13:35

Fransa'nın başkenti Paris'te 2 bin Müslüman, bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Goussainville Ulu Cami'nin kısıtlı kapasitesi nedeniyle bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı. Paris'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Goussainville banliyösündeki kapalı spor salonunda 2 bin kişi bayram namazı için saf tuttu. Goussainville Belediyesi, Türk Kültür ve Spor Derneği'nin girişimiyle Müslümanların bayram namazlarını kılabilmeleri için spor salonunu tahsis ettiğini duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paris’te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video 04:10
Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video 21.04.2023 | 13:35
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı | Video 04:33
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı | Video 21.04.2023 | 12:10
Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video 03:22
Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video 21.04.2023 | 10:17
Stoltenberg: Ukrayna’nın hak ettiği yer NATO’dur | Video 09:12
Stoltenberg: "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur" | Video 20.04.2023 | 16:38
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 03:24
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 20.04.2023 | 12:52
Yemen’de yardım dağıtımında izdiham: 78 ölü | Video 01:32
Yemen'de yardım dağıtımında izdiham: 78 ölü | Video 20.04.2023 | 11:05
Çin’de hastanede yangın! Onlarca ölü var! Bir kişi çarşafla camdan atladı | Video 00:59
Çin'de hastanede yangın! Onlarca ölü var! Bir kişi çarşafla camdan atladı | Video 19.04.2023 | 13:27
BM’den ABD’ye nota | Video 01:01
BM’den ABD’ye nota | Video 19.04.2023 | 12:56
İran’ın antik şehri: Hasanlu Tepesi | Video 05:13
İran'ın antik şehri: Hasanlu Tepesi | Video 19.04.2023 | 12:56
Suudi Arabistan’dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye’ye ilk ziyaret | Video 00:53
Suudi Arabistan’dan 12 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Suriye’ye ilk ziyaret | Video 19.04.2023 | 12:56
Sudan’da sokaklar kan gölüne döndü! Türkleri kurtarma çalışmaları devam ediyor | Video 01:50
Sudan’da sokaklar kan gölüne döndü! Türkleri kurtarma çalışmaları devam ediyor | Video 19.04.2023 | 11:31
ABD’de otopark çöktü! Ölü ve yaralılar var | Video 01:23
ABD'de otopark çöktü! Ölü ve yaralılar var | Video 19.04.2023 | 09:31
Irak’ta sokak köpekleri çocuğa saldırdı | Video 02:13
Irak'ta sokak köpekleri çocuğa saldırdı | Video 18.04.2023 | 16:31
Pakistan’da 20’den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video 00:46
Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü | Video 18.04.2023 | 13:25
ABD Kongresi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin fotoğrafları sergilendi | Video 06:27
ABD Kongresi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin fotoğrafları sergilendi | Video 18.04.2023 | 12:24
Putin’den, Ukrayna’dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video 04:54
Putin'den, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video 18.04.2023 | 12:24
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video 01:41
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video 18.04.2023 | 12:24
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:44
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 18.04.2023 | 10:27
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 02:43
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 17.04.2023 | 14:11
İtalya’da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 01:21
İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA