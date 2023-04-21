Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te 2 bin Müslüman, bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı.
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