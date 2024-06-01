Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video
Paris'te Gazze'ye destek gösterisi... On binlerce Fransız, Filistinlilerle dayanışma için meydanlarda...
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Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video 01.06.2024 | 16:05
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