Video Dünya Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video
Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video

Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video

01.06.2024 | 16:05

Paris'te Gazze'ye destek gösterisi... On binlerce Fransız, Filistinlilerle dayanışma için meydanlarda...

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