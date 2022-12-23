Video Dünya Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video
Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video

23.12.2022 | 15:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 00:22
Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 23.12.2022 | 15:33
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 02:42
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 23.12.2022 | 14:04
Yunan spikerin ’KIZILELMA’ hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 02:05
Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 23.12.2022 | 11:46
Kerkük’te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 01:36
Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 23.12.2022 | 09:31
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 11:49
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 23.12.2022 | 08:48
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 01:55
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 22.12.2022 | 15:28
Kırgızistan ve Rusya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi | Video 01:23
Kırgızistan ve Rusya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi | Video 22.12.2022 | 12:11
Kolombiya’da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 00:51
Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 22.12.2022 | 10:08
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 10:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 22.12.2022 | 09:00
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz | Video 05:27
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz" | Video 21.12.2022 | 16:36
Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video 00:33
Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video 21.12.2022 | 16:30
Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 01:46
Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 21.12.2022 | 14:57
Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 02:22
Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 14:15
ABD’de 6.4’lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 02:11
ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 21.12.2022 | 10:24
Messi’ye Arjantin’de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 00:14
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
Tayland Körfezi’nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:26
Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.12.2022 | 14:01
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:08
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:11
SON DAKİKA! Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 00:13
SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 00:13
Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 19.12.2022 | 09:30
Rusya’da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 01:56
Rusya'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 19.12.2022 | 09:16

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Polis, çevredekilere olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunurken Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Görgü tanıkları, saldırganın silahıyla 7-8 el ateş ettiğini ve büyük panik yaşandığını ifade etti. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA