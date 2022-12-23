Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video

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Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, saldırganın silahıyla 7-8 el ateş ettiğini ve büyük panik yaşandığını ifade etti. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.