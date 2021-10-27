Video Dünya Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı
Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı

Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı

27.10.2021 | 18:49

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare Du Nord tren istasyonu şüpheli bir çanta bulunması nedeniyle boşaltıldı. Yapılan son dakika açıklamasına göre; tren seferleri yerel saatle 18.00'de yeniden başlayacak.

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