Video Dünya Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video
Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video

Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video

25.04.2022 | 12:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya, Ukrayna’da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 00:21
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14
Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 00:14
Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video 01:16
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video 25.04.2022 | 10:19
Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 00:11
Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 01:21
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video 08:33
Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video 25.04.2022 | 08:48
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 00:20
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 12:23
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 00:16
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
Ukrayna’da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 01:41
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 22.04.2022 | 13:34
Rus ordusu, Donetsk’te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 00:26
Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 22.04.2022 | 13:28
Bucha’da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 02:49
Bucha'da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 22.04.2022 | 13:05
Zelenski: Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar | Video 05:40
Zelenski: "Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar" | Video 22.04.2022 | 12:22
Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 00:52
Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 22.04.2022 | 11:05
TikTok fenomenine canlı yayın sırasında asitli saldırı! Korkunç anları takipçileri anbean izledi | Video 00:58
TikTok fenomenine canlı yayın sırasında asitli saldırı! Korkunç anları takipçileri anbean izledi | Video 21.04.2022 | 16:48
Moskova’da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi | Video 00:41
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi | Video 21.04.2022 | 16:47
Kraliçe Elizabeth’in 96’ncı yaşı 91 pare top atışıyla kutlandı | Video 04:24
Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı 91 pare top atışıyla kutlandı | Video 21.04.2022 | 15:16
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın! Ölü ve yaralılar var | Video 02:31
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın! Ölü ve yaralılar var | Video 21.04.2022 | 14:38
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 96’ncı yaşına özel bebek üretildi | Video 00:25
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 96'ncı yaşına özel bebek üretildi | Video 21.04.2022 | 14:21
İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’de | Video 00:14
İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’de | Video 21.04.2022 | 12:43
Ukrayna Bucha’da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video 02:19
Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video 21.04.2022 | 11:08

Çin’in başkenti Pekin’de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin'de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü. Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK
Pekin'de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26'sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

ŞANGHAY'DA 51 CAN KAYBI
Şanhay'da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay'da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı. Kentte 26 Şubat'tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA